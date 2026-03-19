قرار وزاري بتكليف أمين عام جديد لحكومة الخرطوم

أصدر وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح قرارًا وزاريًا يقضي بتكليف أحمد مصطفى علي مصطفى أمينًا عامًا لحكومة ولاية الخرطوم، خلفًا للأمين العام السابق الذي أُحيل إلى المعاش. القرار جاء بناءً على توصية من والي الخرطوم، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه فورًا لضمان استمرارية العمل الإداري والتنفيذي في الولاية.

ويعكس هذا التعيين توجه الوزارة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتفعيل دور الأمانة العامة في دعم سياسات الحكم الاتحادي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة في الخرطوم.

ويُنظر إلى الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود الحكومة لترسيخ الاستقرار الإداري وضمان انسيابية العمل التنفيذي، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تمر بها الولاية.

الانتباهة