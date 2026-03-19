مبادرة لجنة المعلمين لإنقاذ مستقبل طلاب الشهادة السودانية

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تدشين مبادرة قومية جديدة تهدف إلى إنقاذ مستقبل نحو 280 ألف طالب وطالبة من الممتحنين للشهادة السودانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 17 مارس 2026.

أوضحت اللجنة أن الحرب المستمرة تسببت في تعطيل المسيرة الأكاديمية للطلاب في مختلف ولايات السودان، مشيرة إلى أن حرمان آلاف الطلاب، خاصة في دارفور وكردفان، من الجلوس للامتحانات لثلاث سنوات متتالية أدى إلى آثار كارثية تجاوزت المجال التعليمي.

أكد البيان أن الأزمة انعكست في ارتفاع معدلات التسرب من التعليم، وزيادة حالات التجنيد القسري، إضافة إلى تفشي ظاهرة زواج القاصرات بين الفتيات، في ظل انهيار البنية التحتية وغياب البدائل التعليمية الآمنة.

دعت المبادرة أطراف النزاع إلى اعتماد مقاربة إنسانية تضمن عقد الامتحانات في مناطق وجود الطلاب عبر ترتيبات آمنة، وشددت على ضرورة تحييد ملف التعليم عن التجاذبات السياسية.

وكشفت اللجنة عن إجراء اتصالات مع قوى سياسية وعسكرية ومنظمات دولية لتوفير الدعم الفني واللوجستي، مؤكدة أن الحلول الفنية متاحة لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة لإنقاذ مستقبل الطلاب من الضياع.

يمثل هذا التحرك محاولة جادة لإعادة الاعتبار للعملية التعليمية في السودان، ويعكس إدراكًا متزايدًا بأن حماية التعليم باتت ضرورة وطنية وأمنية في ظل الظروف الراهنة.

الانتباهة