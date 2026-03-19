غارة بطائرة مسيّرة تعبر الحدود من السودان وتوقع ضحايا في مدينة تشادية

شنّت طائرة مسيّرة قادمة من داخل السودان هجومًا على بلدة تينيه التشادية مساء الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بلغ نحو 15 شخصًا، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقال مسؤول في البلدة إن الضربة استهدفت تجمعًا جنائزيًا، موضحًا أن الحصيلة تتراوح بين 15 و16 قتيلًا.

وذكر مصدر عسكري أن الطائرة المسيّرة تُنسب إلى قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

وفي بيان على “تليغرام”، نفت قوات الدعم السريع صلتها بالهجوم، وألقت بالمسؤولية على الجيش السوداني، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين منذ اندلاع الحرب.

ويمثل الهجوم أحدث امتداد للقتال عبر الحدود، رغم قرار تشاد في فبراير إغلاق حدودها مع السودان بعد تسجيل تحركات مسلحة وصفتها بأنها “متكررة”.

وفي نهاية فبراير، أصاب صاروخ أُطلق من السودان بلدة تينيه التشادية، ما تسبب في أضرار مادية داخل المنطقة.

وتقع معظم مناطق دارفور المحاذية لتشاد تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يجعل المناطق الحدودية عرضة لتأثيرات العمليات العسكرية.

وفي 21 فبراير، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على بلدة تينيه السودانية المقابلة لتينيه التشادية، ويفصل بينهما مجرى مائي ضيق يجف في أغلب أيام السنة.

وتسببت الحرب في السودان بمقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

