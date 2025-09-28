لافروف: أي عدوان على روسيا سيواجه برد حازم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي عدوان على روسيا سيواجه ردا حازما، ولا ينبغي لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن يشككوا في ذلك.

وأضاف لافروف: “يبدو أن كييف ومموليها الأوروبيين يدركون حدة اللحظة الراهنة ولا يظهرون استعدادا للتفاوض بصدق”.

كما شدد لافروف على أنه “يجب ضمان أمن روسيا ومصالحها الحيوية بشكل موثوق. كما يجب استعادة حقوق الروس والناطقين بالروسية في الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف والالتزام بها بالكامل. وعلى هذا الأساس نحن مستعدون للحديث أيضا عن ضمانات الأمن لأوكرانيا”.

يشار إلى أن بعثة أوكرانيا في الأمم المتحدة غادرت قاعة الجمعية العمومية عند بدء كلمة لافروف.

