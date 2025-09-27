أتلتيكو يكتسح ريال مدريد بخمسة أهداف

ألحق فريق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، بجاره ريال مدريد (5-2) في “الديربي” الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة للدوري.

افتتح المدافع الإسباني روبين لو نورماند التسجيل لأصحاب الأرض بهدف مبكر سجله مع مرور 13 دقيقة من صافرة البداية.

وأدرك المهاجم الفرنسي كليان مبابي التعادل للفريق الملكي عند القيقة 25، وبعد 11 دقيقة سجل زميله التركي أردا غولر الهدف الثاني للضيوف.

ولكن المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث أدرك التعادل “للروخي بلانكوس” في نهاية الشوط الأول.

ووضع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد مرة ثانية بإحرازه هدفين متتاليين له في الدقيقتين (51 من ركلة جزاء، و63) على الترتيب.

ومن ثم اختتم اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان خماسية أصحاب الأرض عندما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب “أسيفيتاس ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد.

وتعرض فريق ريال مدريد بذلك للهزيمة الأول في الموسم الحالي للدوري “لا ليغا” بعد 6 انتصارات متتالية، ويحتل الصدارة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة قبل مباراته ضد ضيفه ريال سوسييداد مساء غد الأحد.

في المقابل رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT