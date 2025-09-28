الشرطة: جرى بالفعل ترحيل 3700 أجنبيا حتى الآن

إستعرض العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة رئيس اللجنة الاعلامية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم جهود اللجان الفرعية المتخصصة التابعة للجنة العليا

كاشفاً عن قيامها مع لجنة تنسيق جهود الامن بولاية الخرطوم بحظر إستخدام الدراجات النارية داخل الولاية وحظرت تزويدها بالوقود مع قيام قوات الطوف المشترك بضبط 3الف دراجة نارية مخالفة

لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنن حصرت 70 الف لاجئ داخل ولاية الخرطوم بحسب ما صرح به العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم مشيراً الى ان 38 الف أجنبي سيتم ترحيلهم طوعاً لدولهم واللاجئين لمعسكرات لجوء خارج المدن مجهزة لاستقبالهم وقد جرى بالفعل ترحيل 3700 أجنبيا حتى الان