سياسية
الشرطة: جرى بالفعل ترحيل 3700 أجنبيا حتى الآن
إستعرض العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة رئيس اللجنة الاعلامية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم جهود اللجان الفرعية المتخصصة التابعة للجنة العليا
كاشفاً عن قيامها مع لجنة تنسيق جهود الامن بولاية الخرطوم بحظر إستخدام الدراجات النارية داخل الولاية وحظرت تزويدها بالوقود مع قيام قوات الطوف المشترك بضبط 3الف دراجة نارية مخالفة
لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنن حصرت 70 الف لاجئ داخل ولاية الخرطوم بحسب ما صرح به العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم مشيراً الى ان 38 الف أجنبي سيتم ترحيلهم طوعاً لدولهم واللاجئين لمعسكرات لجوء خارج المدن مجهزة لاستقبالهم وقد جرى بالفعل ترحيل 3700 أجنبيا حتى الان
لجنة سحب المركبات وإزالةمخلفات الحرب تمكنت من جمع 417 مركبة في محلية بحري سيتم تحديد ملاكها بواسطة الادارة العامة للمرور واعلانهم لاستلامها وفق الضوابط الإجرائية والجنائية المعمول بها
من جانبها تواصل لجنة ازالة السكن العشوائي عملها بعد ان حددت 72 بؤرة عشوائية بمختلف محليات الولاية وقد قامت حتى الان بازالة 36 سكناً عشوائياً ابرزها سوق ستة بالحاج يوسف و مرسى شمبات
واهاب الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة – رئيس اللجنة الاعلامية بالمواطنين الكرام ضرورة التعاون مع الشرطة بالتبليغ الفوري عن اي ظواهر سالبة عبر الرقم 999.
المكتب الصحفي للشرطة