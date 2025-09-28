والي الخرطوم يتفقد مناسيب النيل في مناطق (توتي، الكلاكلة القلعة، اللاماب)

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة برفقة عدد من إدارات هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه برئاسة المهندس التجاني يعقوب إدريس، مدير إدارة المشروعات بالهيئة، مناسيب النيل بجزيرة توتي وبعض المناطق، ووقف خلالها على مناطق الهشاشة وأعمال الرميات لتقوية التروس النيلية.

ووجه هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بتوفير احتياطي من الجولات والردميات لأي تدخلات، وطالب أهالي توتي بتوفير كميات من الأنقاض للاستفادة منها كردميات عقب انحسار النيل. كما وجه الهيئة بتوفير مولد صغير لسحب المياه من داخل محطة المياه.

قال الوالي إن فيضان النيل ظل يتحوط له مواطنو توتي وهيئة الطرق والجسور بحشد الآليات والردميات، وشكلوا وحدة متكاملة لمتابعة ارتفاع المناسيب.

إلى ذلك، تفقد الوالي محطة مياه توتي وموقف التحسبات لحماية المحطة من الفيضان لضمان استمرار إمداد المياه.

كما امتدت الزيارة للوالي والوفد المرافق له من هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه لمنطقة الكلاكلة القلعة بحضور أهالي المنطقة وفرق العمل المرابطة، ووقف على مناطق الهشاشة والعبارات لتصريف مياه الأمطار التي بدأت بالارتدادات للمياه من النيل للأحياء، والتي تعاملت معها الهيئة بالمعالجات اللازمة وتقديم دعم الأسر المتضررة بالفيضان.