رياضية
المريخ يخسر بهدف خارج أرضه والزمالة يفوز ويخرج من المنافسة
خسر المريخ ممثل السودان في دوري الأبطال ذهاب الدور الأول أمام سانت لوبوبو بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة قبل الأخيرة من المبارة التي لعبت عصر اليوم بمدينة لوبومباشي الكونغولية ، ويقام لقاء الاياب يوم 4 أكتوبر المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي الليبية أرض المريخ الإفتراضية .
لعب المريخ ناقصا اغلب فترات المباراة بعد طرد لاعبه كوليبالي إثر مخاشنةمع الخصم ، و تصدي حارسه ابوجا لفرص عديدة من لوبوبو اقواها في الدقيقة 21 ، وكاد المريخ ان يصل لمرمي خصمه من هجمة لم يكتب لها النجاح .
في بطولة الكونفدرالية خرج الزمالة ام روابة من المنافسة رغم فوزه اليوم على ديكيداها الصومالي بهدفين مقابل هدف في إياب الدور التمهيدي الاول ، وكان الزمالة قد خسر لقاء الذهاب بهدف دون مقابل ليخرج الفريق لتقبله هدف في أرضه جاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة .
سونا