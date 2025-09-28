تعرف على مواعيد مباريات الأحد 28 سبتمبر 2025

يواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني بكأس العالم تحت 20 عاماً، ضمن أبرز مباريات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

ويلتقي برشلونة مع ضيفه ريال سوسيداد بهدف انتزاع صدارة الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد الذي تلقى خسارة كبيرة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد 5-2.

ويحتل ريال المركز الأول برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، مقابل 16 نقطة لبرشلونة من 6 مباريات.

ويواجه أرسنال مضيفه نيوكاسل في قمة كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الـ”غانرز” إلى استغلال سقوط ليفربول المتصدر، بخسارته أمام كريستال بالاس، لتقليص الفارق إلى نقطتين في القمة.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

أستون فيلا – فولهام (16:00 بتوقيت السعودية ومصر)

نيوكاسل – أرسنال (18:30 بتوقيت السعودية ومصر)

رايو فايكانو – إشبيلية (15:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الإسباني:

إلتشي – سيلتا فيغو (17:15 بتوقيت السعودية ومصر)

برشلونة – ريال سوسيداد (19:30 بتوقيت السعودية ومصر)

ريال بيتيس – أوساسونا (22:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الفرنسي:

ليل – ليون (18:15 بتوقيت السعودية ومصر)

رين – لانس (21:45 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الإيطالي:

روما – فيرونا (16:00 بتوقيت السعودية ومصر)

ليتشي – بولونيا (19:00 بتوقيت السعودية ومصر)

ميلان – نابولي (21:45 بتوقيت السعودية ومصر)

دوري أبطال إفريقيا:

الهلال السوداني – جاموس جنوب السودان (19:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الاتحاد المنستيري التونسي – أسود الشرق السيراليوني (19:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الأهلي الليبي – دادجي البنيني (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

شبيبة القبائل الجزائري – غولد ستارز الغاني (22:00 بتوقيت السعودية ومصر)

نواذيبو الموريتاني – باتا الغيني الاستوائي (22:00 بتوقيت السعودية ومصر)