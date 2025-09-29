لجنة حصر المركبات وجمع مخلفات الحرب تواصل جهودها بولاية الخرطوم

في اطار عملها ضمن اللجان المتعددة المتفرعة عن لجنة ضبط الامن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم تواصل لجنة جمع المركبات ومخلفات الحرب عملها بمختلف محليات الولاية

العميد شرطة / عماد الدين هاشم – الادارة العامة للمرور – عضو اللجنة كشف عن إستمرار العمل بشكل حثيث لجمع المركبات من الطرق والجسور وتجميعها في نقاط محددة تمهيداً لعمل الوحدات الفنية من الأدلة الجنائية في تحديد ملكية المركبات بالتنسيق مع الدائرة الفنية بالادارة العامة للمرورحتى يتمكن ملاكها من إستلامها وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها

على ذات السياق وجه العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الاعلامية لضبط الامن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم وجه نداءً للمواطنين بالابلاغ عن مركباتهم المفقودة على منصة البلاغ الالكتروني او لدى اقسام الشرطة المختلفة مشيراً الى أن اللجنة الحالية تمكنت حتى الان من جمع 547 مركبة من مناطق الخرطوم والخرطوم بحري تضاف اليها جهود اللجنة الفنية السابقة التي شكلها والي ولاية الخرطوم وتمكنت من جمع وحصر 810 مركبة أصبحت جميعها جاهزة للتسليم وفقاً للضوابط