كامل إدريس يلتقي الباحث الأمريكي كاميرون هدسون في نيويورك

في إطار جهوده لتوسيع العلاقات الدولية وتعزيز الحوار مع مراكز الفكر العالمية، التقى رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، الأحد، بالباحث والكاتب والمحلل الأمريكي كاميرون هدسون، الباحث الأول في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وذلك بمقر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وشهد اللقاء تبادلاً مثمراً للآراء حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً في مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والدعم الإنمائي.

وأكد الدكتور إدريس خلال اللقاء أهمية الحوار مع مراكز الفكر وصناع السياسات في الولايات المتحدة، مشدداً على أن السودان يتطلع إلى شراكات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب الباحث هدسون عن اهتمامه الكبير بما يجري في السودان، مشيراً إلى أهمية دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها رئيس الوزراء السوداني مع مسؤولين أمميين وشخصيات فكرية مؤثرة، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.