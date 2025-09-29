وزير العدل يتسلم وثيقة المبادرة الوطنية حول الحكم الراشد وسيادة حكم القانون من معاشيي وزارة العدل

تسلم السيد وزير العدل د. عبد الله درف بمكتبه الأحد وثيقة المبادرة الوطنية حول الحكم الراشد وسيادة حكم القانون من المستشارين معاشيي وزارة العدل بحضور وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم.

أشاد السيد وزير العدل بالمبادرة والجهد الذي بذل في وضع رؤية لسيادة حكم القانون خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب التكاتف والتعاون من اجل سيادة حكم القانون.

وأشار وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة بعض القوانين التي تتطلب تعديلات عاجلة، كما أن هنالك لجنة عليا لمراجعة كافة التشريعات الاتحادية والولائية لضمان مواءمتها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.

من جانبه شكر رئيس مجموعة المعاشيين رئيس قطاع قانوني مولانا صلاح عبد الله المحامي العام الأسبق السيد الوزير على اتاحة الفرصة واضاف بالقول “تفاكرنا مع اخوتنا المعاشيين في وزارة العدل وتوصلنا لرؤية توافقنا عليها”

وتضمنت الرؤية اهمية الحكم الراشد في حسن استغلال موارد الدولة لمصلحة الشعب من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة وسيادة حكم القانون كوسائل مهمة والحوجة لحسن ادارة كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني٬ حيث أن قواعد الحكم الراشد وسيادة حكم القانون تساعد في تقوية أداء مؤسسات الدولة مما يعزز ويدعم الحكم الراشد في ظل افرازات ما بعد الحرب.