سلمى عبد الجبار تطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

اطلعت عضو مجلس السيادة د. سلمي عبد الجبار المبارك، على مجمل تطورات الأوضاع بالولاية الشمالية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

وعبرت عضو السيادي خلال الاجتماع الذي عقدته الأحد مع حكومة الولاية الشمالية وأعضاء اللجنة الأمنية بمدينة دنقلا، بحضور والي الولاية الفريق الركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، عن تقديرها للدور الذي قامت به الولاية تجاه الوافدين جراء تداعيات الحرب واستضافتهم وتقديم المساعدات الإنسانية والعون لهم.

وشددت عضو السيادي على دور الولايات خلال الفترة المقبلة وتعزيز قدراتها ومواردها لإحداث التنمية المنشودة وجعلها مراكز تنموية واقتصادية لخدمة المواطنين، مؤكدا اهتمام الحكومة بمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الولايات.