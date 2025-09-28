رياضية

الهلال يفوز على فريق جاموس الجنوب سوداني بهدف جان كلود ويتأهل

2025/09/28
جان كلود
فاز الهلال السوداني على فريق جاموس الجنوب سوداني بهدف جان كلود وتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.
الجزيرة – السودان

