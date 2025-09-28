الهلال يفوز على فريق جاموس الجنوب سوداني بهدف جان كلود ويتأهل

\u0641\u0627\u0632 \u0627\u0644\u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a \u0639\u0644\u0649 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u062c\u0627\u0645\u0648\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a \u0628\u0647\u062f\u0641 \u062c\u0627\u0646 \u0643\u0644\u0648\u062f \u0648\u062a\u0623\u0647\u0644 \u0625\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062a\u0645\u0647\u064a\u062f\u064a \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u064a \u0645\u0646 \u062f\u0648\u0631\u064a \u0623\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0625\u0641\u0631\u064a\u0642\u064a\u0627.\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646