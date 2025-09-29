شاهد بالفيديو.. على الرغم من وجوده في مناطق سيطرة “المليشيا” بالخرطوم.. تاجر سوداني يفتح محله التجاري لأول مرة منذ الحرب ويتفاجأ بوجود البضاعة كما هي!!

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر تاجر سوداني, قام بزيارة محله التجاري “مغلق”, المتخصص في بيع مستلزمات البناء والكهرباء.

https://www.facebook.com/share/v/14PYxSRQpeU/

التاجر تفاجأ بعد فتحه المحل لأول مرة منذ الحرب التي اندلعت في العاصمة الخرطوم منتصف أبريل من العام 2023, ووجد البضائع كما تركها آخر مرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد زاد استغراب الجمهور وجود “المغلق”, بمنطقة شرق النيل بالخرطوم, وهي المنطقة التي شهدت تواجد كثيف لأفراد مليشيا الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

