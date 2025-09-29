قبيل لقاء ترامب ونتنياهو.. البيت الأبيض: قريبون جدا من اتفاق بشأن غزة

قال البيت الأبيض إننا “قريبون جدا من اتفاق بشأن غزة” وذلك قبيل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وأمل البيت الأبيض “موافقة طرفي الحرب في غزة على الخطة المطروحة”

ويستقبل ترامب نتنياهو، بعد فترة قصيرة من تعهده التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة وتأكيد معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وكتب ترامب في منشور على شبكته تروث سوشيال، “لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط”، مضيفاً “الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة. وسنحقق ذلك”.

وهذه الزيارة الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني). ومن المقرر بأن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا الاثنين عند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش.

إلى ذلك ذكر موقع “أكسيوس” Axios، في وقت سابق من صباح الاثنين، أن واشنطن وتل أبيب على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال مراسل “أكسيوس”، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وذكر مراسل “أكسيوس”، في منشور عبر صفحته على “إكس”، نقلاً عن مسؤول إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

تصريحات “أكسيوس” تأتي بعد أن تحدث الرئيس ترامب عن رد إيجابي بخصوص غزة، معبراً عن تفاؤله بإمكان إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعمه خلال لقاء اليوم.

وحول طبيعة الاتفاق، اكتفى الرئيس الأميركي بالقول إن هذا الاتفاق لن ينهي الصراع في غزة فحسب، بل سيسهم في تحقيق سلام أشمل في الشرق الأوسط؛ وأن الجميع سئموا من الحرب.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية، أكد نتنياهو أنه يعمل مع فريق ترامب على صياغة ما بات يُعرف باتفاقِ الـ “إحدى وعشرين نقطة” ويقول إن التفاصيل لم تحسم بعد!.

بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن النقاشات مع فريق ترامب لا تزال جارية بشأن خطته للسلام في غزة، وقال عشية لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض إن هناك تفاصيل لم تحسم بعد.

وفي ذات المقابلة مع “فوكس نيوز”، أكد نتنياهو أنه سيسمح لقادةِ حماس بالخروج من غزة إذا اختاروا إنهاءَ الحرب وألقوا سلاحَهم وسلموا المحتجزين، مشيراً في الوقتِ ذاته إلى أن تلكَ النقطة ضمنَ النقاشات التي يُجريها مع فريقِ ترامب.

وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى مقتل 1219 شخصا بحسب تعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون أيضا 251 رهينة واقتادوهم إلى قطاع غزة حيث لا يزال 47 منهم، من بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وقتل في الحرب الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على قطاع غزة ردا على الهجوم، 66,005 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام هيئات الصحة في غزة.

العربية نت