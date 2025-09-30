ميدفيديف: الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل حرب مع روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الاثنين، إن «موسكو لا تحتاج إلى حرب مع أي أحد بما في ذلك أوروبا»، مشيرًا إلى أنه «لطالما جاءت روسيا إلى أوروبا كمحررة، لا كغازية»، محذرًا من أن ارتكاب قادتها لخطأ شن مثل هذه الحرب قد يؤدي إلى تصعيد خطير يصل إلى صراع باستخدام أسلحة دمار شامل.

وشدد على حسابه في «تليغرام» على أن «الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل حرب مع روسيا»، مشيراً إلى أن «القادة الأوروبيين يفتقرون إلى التفكير الاستراتيجي».

وأضاف ميدفيديف أن «الحرب مع أوروبا تتعارض مع مصالح روسيا.. ولا ينبغي أن تحدث».

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن «الدول الأوروبية ضعيفة ومنقسمة ولا تستطيع تحمل حرب مع روسيا ببساطة.. أوروبا لن تكون قادرة على بدء حرب مع روسيا بمفردها».

المصري اليوم