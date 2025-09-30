ولادة نادرة لقرد برتقالي في حديقة حيوان أوكلاهوما سيتي (صور)

شهدت حديقة حيوان أوكلاهوما سيتي الأمريكية ولادة قرد برتقالي ذهب بعض المعلقين إلى التندر عليه ونسبوه إلى عائلة “ويزلي” ذات الشعر الأحمر البرتقالي في سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة.

أثارت ولادة حديثة لقرد وذو فراء برتقالي اهتمام زوار حديقة الحيوان في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلنت حديقة حيوان “أوكلاهوما سيتي” أن زوجَي القردة المهددين بالانقراض، “بام” و”ريبلِي”، من نوع لانغور فرانسوا، قد رزقا بمولود ذكر في عاصمة ولاية أوكلاهوما في 8 سبتمبر الجاري.

ولم يطلق على المولود المهدَد بالانقراض، أي اسم بعد، وقد ولد برأس وجسم مغطَّين بالكامل بفراء برتقالي، سيتحول تدريجيًا إلى اللون الأسود الداكن خلال سنة واحدة، وهو ما يحدث مع جميع قردة لانغور فرانسوا.

وأوضح بايس فرانك، مساعد أمين قسم الرئيسيات في الحديقة، لمجلة “بيبول” أن لهذا اللون وظيفة مهمة، قائلا: “يساعد الفراء البرتقالي صغار قردة اللانغور على أن يُلاحظوا بسهولة من قبل أفراد مجموعتهم.”

يشار إلى أن البالغين من هذا النوع، مثل “بام” و”ريبلِي”، يتميزان بشاربين أبيضَين بارزين.

وتفاعل الناس بسرعة مع خبر ولادة القرد عبر منشور الحديقة على “فيسبوك”.

وقال دوايت لويسون، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للحديقة: “كل ولادة سبب للاحتفال، لكن بالنسبة للمحافظين على البيئة، فإن هذه الولادة خاصة جدا”.

المصدر: مجلة “بيبول”

روسيا اليوم