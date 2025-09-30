رياضية
وزير الشباب والرياضة ينعي الدكتور حسن أبو جبل
نعى وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم أحمد، وأسرة الوزارة، بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور حسن أبو جبل، الوكيل الأسبق لوزارة الشباب والرياضة، والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية، وأول أمين عام للاتحاد السوداني لكرة القدم، وأحد أبرز رواد وخبراء العمل الرياضي في السودان، والذي انتقل إلى رحمة الله صباح الاثنين بمدينة عطبرة.
وأكد الوزير أن الراحل كان علماً بارزاً في مجال الإدارة الرياضية وترك بصمات راسخة في خدمة الرياضة السودانية، مشيداً بمسيرته الطويلة وإسهاماته الكبيرة في تطوير قطاع الشباب والرياضة.
وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بخالص التعازي إلى أسرته وذويه، وإلى الأسرة الرياضية بالسودان، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
سونا