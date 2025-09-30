وزير الشباب والرياضة ينعي الدكتور حسن أبو جبل

نعى وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم أحمد، وأسرة الوزارة، بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور حسن أبو جبل، الوكيل الأسبق لوزارة الشباب والرياضة، والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية، وأول أمين عام للاتحاد السوداني لكرة القدم، وأحد أبرز رواد وخبراء العمل الرياضي في السودان، والذي انتقل إلى رحمة الله صباح الاثنين بمدينة عطبرة.