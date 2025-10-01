هيغسيث: انتهى عصر وزارة الدفاع في أمريكا.. ولا نريد “بُدناء” في الجيش

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن على الجيش إنهاء حالة “التدهور” المستمر منذ عقود أمام اجتماع غير اعتيادي لجنرالات وأدميرالات قرب واشنطن. ورحب بالضباط قائلا: مرحباً بكم في وزارة الحرب.. لقد انتهى عصر وزارة الدفاع.

وفي كلمة وصفها بأنها ترمي إلى “معالجة تدهور دام لعقود”، قال وزير الحرب إنه يريد إنهاء “الهراء الأيديولوجي” الذي يهتم بتغير المناخ والتنمر والترقيات على أساس العرق أو النوع الاجتماعي.

وأضاف: “لقد أُجبر الجيش، بسبب سياسيين متهورين ويفتقرون إلى الحكمة، على التركيز على أمور خاطئة.. لقد أصبحنا بمثابة (وزارة اليقظة)، لكن هذا انتهى الآن”.

وأبلغ وزير الدفاع بيت هيجسيث كبار الضباط العسكريين أنه لم يعد يرغب في رؤية “جنرالات وأدميرالات بدناء” أو جنود يعانون من زيادة الوزن في التشكيلات القتالية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعايير لياقة بدنية صارمة لأفراد الخدمة الأمريكية حول العالم.

وقال هيجسيث خلال تجمع غير عادي للضباط في قاعدة عسكرية في كوانتيكو بولاية فرجينيا: “من غير المقبول إطلاقًا رؤية جنرالات وأدميرالات بدناء في أروقة البنتاغون يقودون قيادات في جميع أنحاء البلاد، فهذا يُسيء إلى سمعتنا في العالم”. وأضاف: “هذا أمر سيئ، وهذا ليس من سماتنا”.

وأشار هيجسيث إلى مشاركته في تمارين اللياقة البدنية كمثال على المعيار الذي يتوقع من جميع القوات الأمريكية اتباعه.

وقال: “يبدأ كل شيء باللياقة البدنية والمظهر”. قال: “إذا كان وزير الحرب قادرًا على أداء تدريب بدني منتظم وصارم، فبإمكان كل فرد من أفراد قواتنا المشتركة القيام بذلك أيضًا”.

صحيفة البيان