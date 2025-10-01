الداخلية البريطانية تكشف عن تعديلات مشدَّدة على شروط الإقامة الدائمة

كشف بريطانيا عن قواعد جديدة تقيِّد استقرار المهاجرين بتشديد شروط العمل والمساهمة المجتمعيَّة والسجل الجنائي، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بين حزب العمال الحاكم، وحزب الإصلاح اليميني بشأن مستقبل الهجرة والإقامة الدائمة.

وتشترط القواعد الجديدة التي تخص المهاجرين الراغبين في الاستقرار بالمملكة المتحدة، وجود وظيفة وعدم المطالبة بإعانات إلى جانب المشاركة في الأعمال المجتمعيَّة.

ويحصل حاليًّا من لديه أفراد من عائلته في بريطانيا، وأقام فيها لمدة خمس سنوات على الإقامة الدائمة، وكذلك من أمضى عشر سنوات بشكل قانوني بموجب أيِّ نوع من التأشيرات.وتمنح هذه الشروط الحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على الإعانات والجنسيَّة البريطانية لمن يستوفيها.

جريدة المدينة