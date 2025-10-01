جدة تستضيف السوبر الأسباني في يناير المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استضافة بطولة كأس السوبر الأسباني 2026 على أرض المملكة، بمشاركة أربعة من أبرز الأندية الأسبانية هي ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.وأكد الاتحاد عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” أن مباريات البطولة ستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة خلال شهر يناير المقبل.

وتنطلق مواجهات نصف النهائي يومي 7 و8 يناير 2026، على أن تُقام المباراة النهائية المنتظرة يوم 11 يناير.

يُذكر أن النسخة الماضية من البطولة قد أُقيمت أيضًا في السعودية، حيث نجح برشلونة في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني 2025 بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة مثيرة.

