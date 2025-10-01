ولاية نهر النيل تستضيف ملتقى التعافي والاستشفاء الوطني

تستضيف ولاية نهر النيل خلال الفترة المقبلة ملتقى التعافي والاستشفاء الوطني والمصالحة الوطنية بعد الحرب برعاية المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء الاتحادي.

ورحب والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد لدى لقائه برئيس المجلس الأعلى السلم الاجتماعي النور الشيخ النور ونائبه الشيخ اسحق الشيخ حمد النيل، رحب الوالي بإنعقاد هذا الملتقى بولاية نهر النيل ،والذي يهدف إلى معالجة التشوهات الاجتماعية الناتجة من آثار الحرب ومن قبل ذلك.

وأكد الوالي على اهمية مبادرة المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي في قيام هذا الملتقى الذي يهدف إلى خلق مجتمع معافى بصورة سليمة وصحيحة وخال من الأمراض الاجتماعية.

ودعا الوالي الى ترك الغلو والعصبية والتمسك بالوسطية لأن الأمة الإسلامية في أصلها هي أمة وسط.

وقال أن مخرجات هذا الملتقى تهدف إلى إعادة البناء الاجتماعي بصورة تعكس حقيقة الشعب السوداني في التسامح والتصافح والتعايش السلمي .

وقال رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي النور الشيخ النور، أن ترحيب الوالي بالمبادرة وانعقاد ملتقى التعافي والاستشفاء الوطني والمصالحات الوطنية بولاية نهر النيل يعتبر خطوة مهمة في تحقيق اهداف المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي .

وأشار النور الشيخ إلى مبادرة الشيخ محمد الجعلي شيخ كدباس التي طرحت في الفترة الماضية وان المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي يخضع هذه المبادرة إلى مراجعة في بعض جوانبها .