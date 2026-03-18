تدشين عمل السجل المدني وترتيبات لافتتاح نافذة للجوازات برفاعة

دشن المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة الأستاذ بلة عبد الله خوجلي اليوم عمل السجل المدني بمدينة رفاعة .

وثمن جهود إدارة السجل المدني التي أثمرت عن افتتاح العمل وخدمة المواطن لاستخراج الأوراق الثبوتية، مبشرا مواطن شرق الجزيرة بإفتتاح نافذة للجوازات.

من جانبه ابان مدير السجل المدني بالمحلية الرائد وليد جبارة مباشرة الإدارة عملها لخدمة الجمهور في استخراج الرقم الوطني والبطاقة القومية وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة .

معلناً عن ترتيبات لمعالجات لإكمال كل الإجراءات للحالات الخاصة بفترة الحرب وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

سونا