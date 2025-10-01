والي سنار يشيد بمبادرة أبناء كركوج بالداخل والخارج لإعادة وتأهيل الخدمات الضروريةً

أشاد اللواء ركن معاش الزبير حسن والي سنار بالجهود الشعبية التي يقودها أبناء كركوج بالداخل والخارج لتحسين جودة الخدماتِ، فضلاً عن تكملة النواقص مع حكومة الولاية في بقية الخدماتِ، داعياً إلى استنفار الجهد الشعبي للمساهمة في التنمية والخدمات الضروريةً.

جاء ذلك لدى تفقده الثلاثاء برفقة لجنة الأمن وأعضاء حكومته بمدينة كركوج بمحلية السوكي لمبادرة الجهد الشعبي من أبناء كركوج بدول المهجر لتأهيل مستشفى السلمابي والمدارس ومرافق المياهِ.

قطع مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار الدكتور إبراهيم العوض بمواصلة دعم وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وتكملة النواقصِ، مشيراً إلى أن الولاية تشهد زيارة وفد بنك التنمية الأفريقي لإجراء مسوحات لدعم وتأهيل عدد من المستشفيات بالولايةِ.

فيما وصف المدير التنفيذي لمحلية السوكي الأستاذ عبد الله البشير زيارة والي سنار وأعضاء حكومته للمنطقة بأنها جاءت لتلبية مطالب المواطنين في الخدماتِ وتشجيع المبادرات الشعبية الداعمة للخدماتِ.

استعرضت مبادرة أبناء كركوج بالداخل والخارج جهودها في دعم ست محطات مياه بالطاقةِ، فضلاً عن صيانة ثمانية عشر محولاً كهربائياً، علاوة على تأهيل عنابر وإدخال أسرّة جديدة وتكملة بعض النواقص بمستشفى السلمابي بكركوج.

وطالبت المبادرة حكومة ولاية سنار بتكملة وحدات الطاقة الشمسية لمتبقي مصادر المياه بالمنطقةِ، زيادة على تأهيل وصيانة العمليات القديمة بالمستشفى.

شهدت الزيارة توزيع سلال غذائية لأسر الشهداء بمدينة كركوج مقدمة من مفوضية العون الإنساني بالولايةِ. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية محمد عبد الفتاح بادي إن المفوضية ستواصل دعمها ووقفتها مع أسر الشهداء، علاوة على تواصلها وتنسيقها مع المنظمات للتدخل في محاور الخدماتِ.

سونا