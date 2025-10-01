عطبرة.. استقرار خدمات شبكات الاتصالات بالولاية

أكد الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، وزير الثقافة والإعلام والاتصالات بولاية نهر النيل، استقرار خدمات شبكات الاتصالات بالولاية، مشيرا إلى دورها المحوري في تأمين الولاية والكشف عن المهددات الأمنية.

وأوضح الشريف في تصريح لـ(سونا) أن وزارته تعمل على تقوية الشبكات في مناطق الهشاشة، إلى جانب الاهتمام بتطوير الإعلام الرقمي عبر التدريب المستمر، حتى يكون مواكبا وحديثا.

وأضاف أن الآلة الإعلامية لمليشيا دقلو الإرهابية الممولة من دوائر الشر والعدوان عمدت في بداية الحرب إلى تكثيف بث الأخبار المضللة والشائعات لزعزعة التلاحم بين الشعب السوداني وقواته المسلحة والقوات المساندة لها، مبينا أن وزارته تصدت لهذه الهجمة عبر تكوين منصات إعلامية متخصصة لدحض الشائعات.

وأشار إلى أن هذه المنصات استعانت بخبرات من الإعلام الولائي والوافد، وشملت إذاعة الولاية، والإذاعات المجتمعية بالمحليات، ومنصة شبكة نهر النيل الإلكترونية برئاسة الوزارة، لافتا إلى وجود رؤية لتطوير الشبكة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن هذه المنصات قامت بأدوار كبيرة في بث الطمأنينة وسط المواطنين، وإسناد القوات المسلحة، وعكس جهود حكومة الولاية في التعبئة والاستنفار ودعم المجهود الحربي.

كما أشار إلى نجاح الولاية المستمر في بسط الأمن والاستقرار، مذكرا بأن حكومة الولاية ولجنة الأمن عقدتا اجتماعا منذ اليوم الأول للحرب، ووضعتا خطة متكاملة تجاه الأمن والاستعداد والتدريب للمستنفرين.

وختم الشريف بدعواته بالنصر المؤزر للقوات المسلحة في مختلف المحاور بكردفان وشمال دارفور، مترحما على الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، والعودة للمفقودين.

كما أكد اهتمام وزارته بالثقافة في مجالاتها المختلفة، وتسخير جزء كبير منها للتربية الوطنية، معددا الحراك الثقافي الذي تشهده الولاية ودوره في محاربة المخدرات، مع إيلاء عناية خاصة بالتراث، معلنا أن خطة العام 2026 تتضمن إقامة معارض للتراث تبدأ بمحلية عطبرة لتعمم لاحقا على بقية المحليات.

سونا