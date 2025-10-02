المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية ترفع التمام السنوي

رفعت اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية الدبة بالولاية الشمالية التمام السنوي تحت شعار جيش واحد، شعب واحد برعاية المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ محمد صابر كشكش، وبحضور الفريق عبد الهادي عبد الله رئيس المقاومة الشعبية بالولاية ، واللواء أمن أحمد أبو زيد مقرر المقاومة الشعبية بالولاية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

تخلل البرنامج عرض عسكري وفقرات حماسية.

وأعلن المدير التنفيذي للمحلية بدء التحرك لفك حصار الفاشر، مؤكداً جاهزية المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة حتى تحرير كامل تراب الوطن.

فيما أكد رئيس المقاومة الشعبية بالولاية أن الشمالية تمتلك أقوى مقاومة شعبية في السودان، وأن المعنويات في أعلى مستوياتها بفضل جاهزية القوات الأسلحة، مشيداً بدور محلية الدبة في هذا الجهد الوطني.