الاتحاد الأوروبي يستعد لاختبار آلية جديدة لتوزيع طالبي اللجوء

يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27.

وكان الاتحاد قد أقر في عام 2024، إصلاحا شاملا لسياسات الهجرة، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء عن الدول الواقعة على خطوط الهجرة الأمامية، مثل إيطاليا واليونان، من خلال تطبيق نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء.

وبموجب الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنويا باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء أو دفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل شخص، لصالح الدول التي تواجه ضغوطًا أكبر. ويُفترض أن تتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا.

ومن المنتظر أن تبدأ قريبا مفاوضات لتحديد كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين بين الدول، في وقت يُعتبر فيه الملف شديد الحساسية سياسيا.

وقال دبلوماسي أوروبي: “من الناحية اللوجستية، من السهل نقل ألف شخص من بلد إلى آخر، لكن التحدي الحقيقي سياسي بامتياز”.

وأكد مسؤول آخر أن هذا الملف من أصعب الملفات، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسياسة الأوروبية في الأمم المتحدة.

ومن المرتقب أن تستمر المفاوضات طوال فصل الخريف، حيث ستبدأ المفوضية الأوروبية بوضع قائمة الدول التي تعتبر تحت ضغط هجرة، بناءً على معايير مثل عدد الوافدين غير النظاميين ومساحة الدولة.

وقد أثار هذا التصنيف جدلًا كبيرا بين الأعضاء، نظرًا لحساسية طريقة احتسابه. وبناءً على هذه القائمة، ستُحدد مساهمة كل دولة، سواء من خلال استقبال اللاجئين أو تقديم الدعم المالي.

وأكدت النائبة الأوروبية، فابيان كيلر، التي لعبت دورا بارزا في تمرير الإصلاح داخل البرلمان الأوروبي، أن “هذا النظام الجديد يعكس مقاربة واقعية تعتمد على الأرقام، بعيدًا عن الخطابات الشعبوية”.

وتبحث الدول الأعضاء إلى جانب ملف التوزيع، أيضا في تحسين آليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. ووفق الأرقام، لا ينفذ حاليا سوى أقل من 20% من قرارات الترحيل داخل الاتحاد، وهو ما يغذي الانتقادات الداعية لتشديد السياسات.

وتجري مناقشة ثلاثة مقترحات لتشديد إجراءات الترحيل، من بينها إنشاء مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلباتهم.

وتأمل بروكسل التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه الملفات الحساسة بحلول نهاية العام، على أن يكون عيد الميلاد موعدا لإعلان توافق شامل حول سياسة الهجرة الجديدة.

وكالة سبوتنيك