وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاتحادي يصل ولاية شمال كردفان ويتفقد محليتي أم روابة الرهد ابودكنة

افتتح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بحكومة الأمل، دكتور معتصم احمد صالح المركز الصحي للتامين الصحي النموذجي بمدينة أم روابة بعد إعادة تأهيله بشكل كامل، وذلك ضمن جهود الحكومة الرامية لتعزيز الخدمات الصحية بالمناطق المختلفة.

كما دشّن المخيم العلاجي المجاني بمحلية أم روابة، الذي ينظمه التأمين الصحي وديوان الزكاة ومستشفى مكة للعيون والذي يأتي في إطار المبادرات الصحية الهادفة إلى تقديم الرعاية الطبية المجانية للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الاحتياج العالي للخدمات الصحية.وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية وإلي شمال كردفان بالإنابة دكتور الأمين شايب والأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي ومدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي

أكد الوزير أن حكومة الأمل تضع المواطن ومعاش الناس من أولوياتها،والاهتمام بالمواطن وصحته مشيراً إلى أن هذا المشروع الصحي يُعد خطوة مهمة في سبيل تحسين بيئة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها.من خلال الخدمات التي يقدمها والتخصصات والتغطية السكانية الكبيرة

مشيدا بجهود التأمين في إعادة تأهيل المراكز الصحية والشركاء واقامة المخيمات العلاجية مشيرا الي ان الزيارة لولاية شمال كردفان تاتي لتدشين 13 الف جوال زرة للاسر الفقيرة والضعيفة بجانب تدشين القافلة الطيبة وعدد من الانشطة مشيدا بجهود حكومة الولاية باهتمامها بصحة إنسان الولاية.. كليبات.. ١/ دكتور معتصم احمد صالح – وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٢/ دكتور الأمين شايب محمد والي شمال كردفان بالانابة.

رصد – “النيلين”