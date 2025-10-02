مدير عام قوات الشرطة يزور مستشفى الشرطة المركزي بورتسودان

وقف الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة الاربعاء على مجمل الأوضاع وسير الآداء بمستشفى الشرطة المركزي ببورتسودان والتقى خلال الزيارة اللواء شرطة طبيب/ يوسف مختار جادالله مدير الدائرة الفنية و العميد شرطة طبيب/ معتز عبدالله جمال الدين مدير المستشفى وعددمن رؤساء الأقسام وإستمع لتنوير ضافي عن سير العمل والتطور الذي شهده المستشفي وتفقد قسم تفتيت الحصاوي الذي تم إضافته للأقسام العلاجية مؤخراً لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة لمنسوبي قوات الشرطة والمواطنين بالولاية والمناطق المجاورة وجدد سيادته تأكيد إهتمامه بدعم المستشفيات والمراكز الصحيه الشرطية لتقوم بدورها في تقديم الخدمة لمنسوبي قوات الشرطة وأسرهم مثمنا الجهود التي بذلتها المستشفيات خلال الفترة الماضية وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة قد زار بعض المرضى من منسوبي الشرطة بالعناية المكثفة والغرف الخاصة والحوادث.

المكتب الصحفي للشرطة