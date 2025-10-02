كامل إدريس يؤكد إهتمام السودان بملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبى

وأشار إلى متابعة الحكومة لملف سد النهضة ومياه النيل بشكل وثيق، وكشف عن تنسيق مع دولتي مصر وإثيوبيا بخصوص الملف لتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء في منبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان عقب وصول وفد السودان من نيويورك الاربعاء، ان الحكومة السودانية ستجرى دراسة معمقة ومراجعة تفصيلية للملف مع الدولتين، مشيراً إلى علاقات التعاون التي تربط السودان بالبلدين، منوهاً إلى حرص السودان على منع وقوع أي أضرار مستقبلية.

سونا