رئيس الوزراء: اجرينا حراك واسع بالأمم المتحدة في سبيل فك الحصار عن الفاشر وتصنيف المليشيا تنظيم إرهابي

أكد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس، ان وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم (80)، أجرى حراك واسع في سبيل فك الحصار عن مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وبقية المدن المحاصرة، مشيرًا إلى تقديم الوفد مطالبات قوية في الجمعية العامة بالضغط على المليشيا المتمردة لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين.

وقال رئيس الوزراء في منبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء عقب وصول وفد السودان من نيويورك الاربعاء، ان الوفد طالب الاجتماعات بتصنيف مليشيا الدعم السريع تنظيم إرهابي والتعامل معها على هذا الأساس.

وأكد كامل إدريس ان الوفد تمسك بقوة أمام المجتمع الدولي والاقليمي، بضرورة أن يحترم العالم سيادة السودان وسلامة أراضيه، وان الوفد دعا العالم والمجتمع الدولي الى رفض جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة ضد المدنيين وضد الدولة السودانية.

وقال رئيس الوزراء انه تلمس خلال الزيارة وقوف الأمم المتحدة ومؤسساتها مع السودان، مشيراً إلى انه وجد تفاعلاً ودعماً كبيراً من المجتمع الدولي خلال الإجتماعات وعلى هامش إجتماعات الجمعية العامة.