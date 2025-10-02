جعفر وشمس الدين يشاركان في أعمال الجمعية العمومية الـ47 للكاف في كينشاسا

يشارك وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم، برئاسة الدكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس الاتحاد، والأمين العام المحامي مجدي شمس الدين عبد المجيد، في أعمال الجمعية العمومية العادية رقم (47) للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التي ستعقد في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بمشاركة جميع الاتحادات الأعضاء.

وسيناقش الاجتماع خطاب الرئيس الدكتور باتريس موتسيبي، إلى جانب تقرير النشاط والسياسات الجديدة المتعلقة بالتطوير، كما سيتم استعراض المشاريع الاستثمارية الخاصة بالرعاية والتسويق، وبرنامج المساعدات الموجهة للاتحادات الوطنية.

وسيسبق اجتماع الكاف انعقاد اجتماع اتحادات شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) يوم السبت 4 أكتوبر 2025، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمنطقة.

سونا