انتبهو لمشاكل البصر لدى الأطفال

مع بداية العام الدراسي، يلاحظ أولياء الأمور تغييرات سلوكية خطيرة لدى أطفالهم، كصعوبة رؤية السبورة أو ضعف التركيز المُفاجئ، التي قد تشير إلى ضعف بصر غير مشخص.

ووفقًا لتقرير على موقع ” جونز هوبكنز ميديسن” الطبي للأبحاث، فإن “المشاكل البصرية غير المُشخصة تُعتبر من العوامل التي تعرقل تعلم الطفل ونموه الطبيعي، خاصةً في المراحل العمرية المبكرة التي يظل فيها الجهاز البصري في طور التطور”. وحذّر التقرير من أن الإهمال قد يؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي وتأثيرات سلبية على الصحة النفسية.

لماذا النظارات ضرورية للأطفال؟

النظارات ليست أداة لتحسين الرؤية فقط، بل عنصر حيوي لدعم النمو البصري، خاصةً في ثلاثة حالات:

– علاج “العين الكسولة” أو ضعف إحدى العينين.

-تصحيح انحرافات العينين (كالحول ).

– توفير حماية إضافية إذا كانت إحدى العينين أضعف.

ويرصد التقرير علامات تحذيرية لا يجب إهمالها، وهي:

ينصح الأطباء بالانتباه إلى: ميل الرأس عند القراءة، الجلوس بقرب الشاشات، فرك العينين باستمرار، الشكاوى من الصداع، وضعف التركيز في المذاكرة. هذه المؤشرات غالبًا ما تدل على خلل في انكسار الضوء أو بداية ضعف بصري يحتاج تدخلًا مبكرًا.

في حال فشل الفحص الأولي، يُنصح بزيارة طبيب عيون لإجراء تقييم شامل يشمل قياس حدة البصر، وفحص محاذاة العينين، وتقييم الإدراك البصري للعمق. ويرى التقرير أن المراجعة السنوية للأطفال الذين يرتدون نظارات ضرورية لتجنب تفاقم المشاكل.

