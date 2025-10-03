الأهلي المصري يفاجئ جماهيره بقرار جديد

قررت إدارة النادي الأهلي تأجيل التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد إلى إشعار آخر، ما يفتح الباب أمام استمرار عماد النحاس لفترة أطول على رأس الجهاز الفني، خاصة بعد نتائجه الجيدة مؤخرا.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن النحاس نال قبولا واسعا بين الجماهير واللاعبين بعد الفوز في 3 مباريات بالدوري المصري، من بينها القمة أمام الزمالك، إلى جانب تعادل وحيد، مشيرا إلى أن كل انتصار يزيد من حظوظه في البقاء.

وأضاف أن الأهلي كان قريبا من إتمام التعاقد مع أكثر من مدرب أجنبي، أبرزهم الدنماركي توماس توماسبيرج الذي فضل الانتقال إلى بولندا، وكذلك المخضرم التركي فاتح تيريم، وأيضا البرتغالي برونو لاج الذي وضع شروطا مالية اعتبرتها الإدارة مبالغا فيها.

وأكد شوبير أن الإدارة قررت التريث حتى ما بعد فترة التوقف الدولي، حيث يخوض الأهلي مباراتين فقط قبل توقف جديد بسبب كأس العرب وأمم إفريقيا، وهو ما يجعل استمرار النحاس حتى نوفمبر خيارا مطروحا بقوة.

وختم حديثه بالقول: “الأهلي ينتظر المدرب الأنسب، وإذا ظهر اسم مثالي وقال (أريد تدريب الأهلي)، فلن يتردد النادي في التعاقد معه فورا”.

روسيا اليوم