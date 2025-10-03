عالمية

ما رد إيران إن هاجمتها إسرائيل مجددا؟

Tahran2

أبرز تصريحات عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الدکتور إسماعیل کوثري لبرنامج نيوز ميكر:

– العدو الإسرائيلي کان ینوي القضاء على نظام الجمهورية الإسلامية وإسقاطه خلال يومين أو ثلاثة ولكن أفشلنا خططهم بفضل القیادة الحکیمة للقائد الأعلی للقوات المسلحة السید علي خامنئي

– خطة مواجهة العدو کانت معدة سابقا لمواجهة العدو وتم تنفیذها في أقصر وقت ممکن

– العدو لم یكن یتصور أن یأتي الرد بهذا الحجم من إیران

– في الأیام الأخیره من الحرب الأعداء بدأوا یتوسلون لنا لإنهاء الحرب و حتی الولایات المتحدة نفسها قامت بذلك

– بعد مرور هذه الأیام لم یستطیعوا مواجهتنا ولم یكن بإمكانهم الصمود أکثر من هذا

– لو استمرت المواجهة لأیام فلربما کانوا انهاروا وفقدوا كل شيء، هذا هو السبب الذي أدی إلی خسارة کبیرة لهم

– الأمریکيون ودول الترویکا الأوروبیة لم یلتزموا بوعودهم ولم یفوا بها، بل نحن من التزم بتعهداته وبالبنود

– نحن نواجه عدد کبیر من العقوبات ولم یتبق شيء آخر حتی یفعلوه ضدنا

