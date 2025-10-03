شيخ الأزهر يعرب عن حزنه من هوان المسلمين أمام العدو

أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب عن بالغ حزنه إزاء ما وصلت إليه أحوال المسلمين في الآونة الأخيرة من ضعف وهوان.

وأشار خلال استقبال الأمير رحيم أغا خان، زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس شبكة الأغا خان للتنمية، بمقر مشيخة الأزهر إلى أن هذا الوضع شكّل سببًا مباشرًا لاستقواء الأعداء عليهم.

وشدّد على أن الفُرقة والشِّقاق اللذين تعيشهما الأمة اليوم كانا الدافع الأساسي وراء خلق “قوة زائفة” لدى الخصوم، رغم أن المسلمين يمتلكون — في جوهرهم — كل مقوّمات القوة، شريطة أن يستجيبوا لنداء ربهم بالاعتصام بحبل الله جميعًا وعدم التفرّق.

وأكد الإمام الأكبر أن رسالة الأزهر تقوم على نشر السلام، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، وتوحيد الصف الإسلامي، مشيرًا إلى أن الأزهر سبق أن بادر بعقد أول مؤتمر للحوار الإسلامي–الإسلامي في البحرين، بهدف طيّ صفحات الماضي، وجمع كلمة العلماء ومؤسسات الأمة لمواجهة التحديات المعاصرة بروح من التفاهم والتعاون.

كما أعرب عن استعداد الأزهر للشراكة مع مؤسسة الأغا خان للتنمية في مشروعات مشتركة، خصوصًا تلك الموجّهة للشباب، موضحًا أن مجلس حكماء المسلمين، برئاسته، يمتلك خبرة واسعة في مجالات الحوار المجتمعي وبناء الجسور بين الثقافات.

من جانبه، أعرب الأمير رحيم أغا خان عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، وعبّر عن تقديره الكبير لجهوده الدؤوبة في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام، وتعزيز قيم التعايش والحوار بين الشعوب. وأكد تطلّعه إلى بناء شراكات واسعة مع الأزهر، والاستفادة من خبراته العريقة، لا سيما في أوروبا، حيث يُنظر إلى الأزهر كمنبر عالمي رائد للوسطية والاعتدال.

