أول رد فعل من مصر والسودان بعد فيضانات سد النهضة

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في بورتسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، حيث نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وذلك مساء الاربعاء.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أكد عبد العاطي خلال اللقاء مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، معربا عن تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية.

وحول ملف الأمن المائي، أشار البيان إلى التأكيد خلال اللقاء على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

وشدد عبد العاطي، على حرص مصر على الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأعرب عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، مرحبا بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري – السوداني خلال العام الجاري، فضلا عن اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة.

كما أشار الوزير المصري إلى ما توفره مصر من تسهيلات للأشقاء السودانيين المتواجدين بمصر، وعملها على تيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين لبلدهم عقب هدوء واستقرار الأوضاع.

ونوه عبد العاطي إلى أن زيارته الثالثة لبورسودان فى غضون عام تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وتعد رسالة دعم للسودان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

ووفق البيان أعرب البرهان عن امتنانه “لمواقف مصر الصادقة الداعمة للسودان”، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

ويشهد السودان فيضانات طالت عدة ولايات، بسبب زيادة تصريف المياه من سد النهضة الإثيوبي، وحذرت وزارة الزراعة والموارد المائية السودانية المواطنين من ارتفاع منسوب مياه النيلين الأزرق والأبيض.

