وزير الداخلية يلتقى مدير مركز المدنيين فى الصراع ويشيد بدور المركز فى دعم قضايا المدنيين

مدير مركز المدنيين فى الصراع أشار للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء ناقش اهمية تعزيز حماية المدنيين فى السودان بجانب أهمية التنسيق والتعاون بين المركز والألية الوطنية لحماية المدنيين فى تنسيق البرامج والخطط الخاصة بدعم وتعزيز حماية المدنيين فى ظل العودة المتسارعة للمواطنين الى ولاية الخرطوم والولايات الاخرى للحد من المخاطر وطريقة تفاديها ضمانا لوجود أمن للمدنيين فى كافة الولايات ، مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ودعمها الكامل للمركز فى جهوده لحماية المدنيين.

المكتب الصحفي للشرطة