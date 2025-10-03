سياسية
وزير الداخلية يلتقى مدير مركز المدنيين فى الصراع ويشيد بدور المركز فى دعم قضايا المدنيين
التقى الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بمكتبه الخميس الأستاذ/ محمد الشفيع البدوى مدير مركز المدنيين فى الصراع بالسودان بحضور الدكتورة سليمى إسحاق وزير الدولة بوزارة الموارد البشرية.
مدير مركز المدنيين فى الصراع أشار للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء ناقش اهمية تعزيز حماية المدنيين فى السودان بجانب أهمية التنسيق والتعاون بين المركز والألية الوطنية لحماية المدنيين فى تنسيق البرامج والخطط الخاصة بدعم وتعزيز حماية المدنيين فى ظل العودة المتسارعة للمواطنين الى ولاية الخرطوم والولايات الاخرى للحد من المخاطر وطريقة تفاديها ضمانا لوجود أمن للمدنيين فى كافة الولايات ، مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ودعمها الكامل للمركز فى جهوده لحماية المدنيين.
المكتب الصحفي للشرطة