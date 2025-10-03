وزير الشباب والرياضة يستلم مبنى الوزارة بولاية الخرطوم

استلم البروفيسور أحمد آدم، وزير الشباب والرياضة، مبنى الوزارة الرسمي بالعاصمة الخرطوم، يوم الخميس، بحضور سعادة اللواء الركن عثمان جمعة بشير دبّة، قائد منطقة الخرطوم العسكرية، والأستاذ موسى حماد كافي، والأستاذ أحمد زكريا من قيادات الوزارة.

وجاء استلام المبنى استناداً إلى توجيهات القيادة العليا، في خطوة تهدف إلى ترتيب أعمال الوزارة وإطلاق النشاط بكافة القطاعات الشبابية والرياضية.

وأوضح الوزير أن استلام المبنى يمثل بداية لانطلاق أعمال الإدارات الرسمية، بما يتيح للاتحادات الرياضية والهيئات الشبابية إكمال إجراءاتها ومشاريعها بكل يسر وسهولة.

وأشار البروفيسور أحمد آدم إلى الجهود المخلصة التي بذلها الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر، عضو المجلس السيادي، مساعد القائد العام لمتابعة ترتيبات استلام الوزارة، مقدماً الشكر للقوات المسلحة ومنطقة أم درمان العسكرية على حفاظهم على ممتلكات الوزارة.