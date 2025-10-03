مستشفى الأبيض الدولي يختتم مخيماً علاجياً مجانياً لحساسية الخريف والربو بالشراكة مع شركة كونسولتيد

في إطار خطة الـ100 يوم لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة، وضمن فعاليات أكتوبر الوردي، اختتم مستشفى الأبيض الدولي (الضمان) بالتعاون مع شركة كونسولتيد المحدودة، مخيماً علاجياً مجانياً لحساسية الخريف والربو استهدف الأطفال والكبار، وشهد حضوراً واسعاً من المواطنين من داخل مدينة الأبيض.

وشارك في المخيم د. آمال خليل يوسف، استشاري أمراض الجهاز التنفسي والصدر، التي قدمت استشارات وفحوصات دقيقة للمرضى الذين يعانون من أعراض الربو الشعبي وحساسية الخريف، إلى جانب د. مروة محمد مهدي، اختصاصي طب الأطفال، التي تولت تقديم الرعاية للأطفال المصابين وتوجيه أسرهم حول أفضل أساليب الوقاية والعلاج.

وأكدت د. آمال خليل يوسف أهمية مثل هذه المبادرات بقولها: “مع بداية موسم الخريف ترتفع معدلات الإصابة بالحساسية والربو، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة. نحن هنا لنقدم الدعم المباشر ونرفع الوعي حول كيفية الوقاية والتعامل مع هذه الحالات.”

كما أشارت د. مروة محمد مهدي إلى الجانب المخصص للأطفال، موضحة أن المخيم وفر بيئة صحية وآمنة لتقديم الرعاية، مضيفة: “عملنا على توعية الأسر بكيفية حماية أطفالهم من محفزات الحساسية في هذه الفترة، إلى جانب تقديم العلاجات المجانية وخطط المتابعة.”

وتضمنت فعاليات المخيم مقابلات مجانية، وفحوصات تنفسية، وتوزيع أدوية وأدوات طبية، بالإضافة إلى نشرات تثقيفية حول سبل الوقاية من أمراض الخريف التنفسية.