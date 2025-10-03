والي نهر النيل يشيد بأداء فرع جمعية الهلال الأحمر بالولاية

أشاد والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بأداء جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل، وقال إن أداء الفرع كان متميزاً بشكل كبير.

وأضاف الوالي لدى استقباله، الخميس، وفداً من اللجنة المركزية بجمعية الهلال الأحمر السوداني برئاسة اللواء خضر الطويل ومولانا رشيدة حامد المفتي، بحضور وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس سمير سعيد عبد الله ومدير فرع الهلال الأحمر بالولاية إمام الدين محمد أحمد، أن كل الجهات التي تتعامل مع الهلال الأحمر فرع نهر النيل بالولاية راضية عن أداء الفرع، وأن الأعمال التي قدمها الفرع في كل المجالات خلال الفترة الماضية مسجلة كفرع نموذجي.

إلى ذلك، قالت عضو اللجنة المركزية للهلال الأحمر السوداني ممثل وزارة العدل في اللجنة مستشار عام مولانا رشيدة حامد المفتي إن هذه الزيارة الثانية لولاية نهر النيل، الأولى كانت بغرض مراجعة ملف العضوية بالولاية، والزيارة الثانية بغرض مراجعة الأداء الإداري والمالي والوقوف على العقبات وتصحيح مسار الفروع بالولايات.

وجددت مولانا رشيدة المفتي شكرها للسيد الوالي لحسن الاستقبال في الزيارتين الأولى والثانية.