وزارة الداخلية: استعادة الصقور المفقودة بالمدن الصناعية بمرافقة دورية أمنية

أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الإدارة العامة للأمن الصناعي تقدم العون والمساعدة لأصحاب الصقور المفقودة بتمكينهم من الدخول إلى المناطق الصناعية بمرافقة دورية أمنية لاستعادة الصقور.

وأهابت الجهات المختصة بالجميع، للتعاون والتواصل للمساعدة من خلال هواتف الخطوط الساخنة تجنباً للمساءلة القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه للاستفسار وطلب المساعدة يمكن الاتصال على الخطوط الساخنة:

أم الحول – راس بوفنطاس

2364600, 2364609

راس لفان

40146555, 2361555

دخان

40141000, 2364691

مسيعيد

40138644, 2361593

الشرق القطرية