«احلق لحيتك».. أمريكا تشن حربًا على من يطلقون لحاهم في الجيش

تعهد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث بتطهير «اللحى» في الجيش من خلال قواعد صارمة تتعلق بالمظهر، ولكن، بحسب أكسيوس، قد يبدو ذلك وكأنه محاولة لتوحيد المظهر فقط إلا أنه قد يؤدي إلى تقويض التقاليد الدينية والحماية الصحية لبعض الجنود.

وقال أكسيوس «إن الضغط من أجل التوحيد قد يجبر بعض أفراد الخدمة- السيخ والمسلمين وبعض القوات اليهودية- على الاختيار بين الخدمة والإيمان ومعاقبة أولئك الذين يعانون من حالات جلدية تتفاقم بسبب الحلاقة.

وقال المؤسس المشارك لمشروع المحاربين القدامى السود وقائد سابق في مشاة البحرية، كايل بيبي: «إذا كان لدينا جندي أو بحار أو طيار أو جندي مشاة بحرية… جيد في عمله، ولديه هذه الحالة الطبية فقط، لكنه على استعداد للتطوع، فمن السخف أن نحاول تشديد هذا الأمر».

وأبرز ما جاء في الأخبار، وفق «أكسيوس»: «إذا كنت ترغب في لحية، يمكنك الانضمام إلى القوات الخاصة، وإن لم تكن كذلك، فاحلق لحيتك. ليس لدينا جيش مليء بالوثنيين الشماليين»، هذا ما قاله هيجسيث في خطابه في كوانتيكو أمام كبار القادة العسكريين، موضحًا رؤيته لوزارة دفاع متوافقة مع شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

وأضاف«هيجسيث»: «لقد ولى عصر صور الحلاقة المُبالغ فيها والسخيفة»، «إذا لم تستوفِ المعايير الجسدية للرجال المُؤهلين للمناصب القتالية، أو لم تجتز اختبار اللياقة البدنية، أو لم ترغب في الحلاقة والظهور بمظهرٍ احترافي، فقد حان الوقت لوظيفة جديدة».

ووفق «أكسيوس» فإنه خلال الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منح الجيش إعفاءً من إطلاق اللحية لجندي وثني نورسي وصف لحيته بأنها «سمة مميزة للرجال الذكور».

وأوضح الموقع الأمريكي أنه بالنسبة للجنود السيخ، فإن حلاقة أو قطع لحيتهم يشبه «قطع أحد الأطراف»، كما قالت ماريسا روسيتي، المحامية البارزة في ائتلاف السيخ، حيث يعد الشعر غير المقصوص واللحى من الأمور الأساسية في عقيدة السيخ وهويتهم.

وذكر «روسيتي»: «لدينا أفراد من السيخ في الخدمة العسكرية وهم ملتحون الآن، وهذا لا يشكل عائقًا أمام خدمتهم لهذا البلد»، كما تعود الخدمة السيخية في الجيش الأمريكي إلى قرن من الزمان، وفقًا للتحالف السيخي، الذي قضى أكثر من عقد من الزمان في القتال من أجل أعضاء السيخ في القوات المسلحة.

المصري اليوم