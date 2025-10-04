أكاديمية الشرطة العليا تواصل حملات إصحاح البيئة وتهيئة مقرها لاستقبال دورات الزمالة ودورات القادة

تحت اشراف اللواء شرطة / مزمل محمد عبد الحميد عميد أكاديمية الشرطة وبحضور الضباط وضباط الصف والجنود والمستجدين إنتظمت باكاديمية الشرطة العليا حملة النظافة وإصحاح البيئة واسعة النطاق والتي شملت جميع البنيات التحتية والمقرات الخاصة بالاكاديمية حيث تم من خلال الحملة ازالة الأوساخ المتراكمة والأنقاض وقطع الأشجار وردم البرك والمستنقعات وتهدف إدارة الاكاديمية من هذه الخطوة مواصلة جهود الأعمار وإعادة التأهيل للبنيات التحتية التي بداتها في وقت سابق والتي تشمل قاعات الدراسة والمكاتب الإدارية والمكتبات العلمية وجميع الوحدات الملحقة بها توطئة لإستقبال دفعات الزمالة وإستمرار العملية الأكاديمية في القريب العاجل وعلي صعيد اخر شهد مقر الاكاديمية إكمال عملية التسليم والتسلم بين اللواء شرطة / محمود سليمان محمد عميد الاكاديمية السابق واللواء شرطة/ مزمل محمد عبد الحميد العميد الحالي بحضور مدراء الدوائر والادارات وعقب مراسم عملية التسليم والتسلم وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إستعرض العميد السابق للاكاديمة سير العمل وخطط الآداء قبل فترة حرب المليشيا المتمردة وبعدها متطرقا للتحديات التي واجهتها الأكاديمية وتجاوز العقبات والمعضلات التي فرضتها تلك الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب كاشفا عن الإنجازات التي تم تحقيقها علي أرض الواقع والتي جاءت نتيجة لاجتهاد ومتابعة وتخطيط تكاملت فيه جميع الادوار مبينا موقف تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة وإعادة الأعمار والتأهيل للبنيات التحتية للاكاديمية واعدادها بالصورة المثلي لتصبح جاهزة لاستقبال دفعات الزمالة وإنطلاقة العملية الاكاديمية والدورات التدريبية لقادة الشرطة.

المكتب الصحفي للشرطة