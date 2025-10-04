حملة القوات النظامية لإصحاح البيئة بمحلية الخرطوم تستهدف نقل ما يزيد عن (6) آلاف طن متري من النفايات

تواصلت بمحلية الخرطوم الجمعة الحملة الكبرى المشتركة للقوات النظامية للنظافة وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض في يومها الثالث ضمن برنامج اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم بمشاركة فاعلة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وقوات الدفاع المدني والسجون، إضافة إلى قوات الإسناد المدني بالمقاومة الشعبية .

حيث استهدفت الحملة استكمال إزالة تراكمات الأنقاض والنفايات والحشائش ومكافحة نواقل الأمراض عبر الرش الضبابي والرذاذي للبعوض الناقل لحمى الضنك والملاريا في أطوارها المختلفة بجانب مكافحة الذباب.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة كمال عوض الكريم مصطفى عقب تفقده الحملة يرافقه مدير هيئة النظافة، أكد أن الحملة بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر أربعة أيام حتى يوم غد السبت وتستهدف نقل (6) آلاف طن متري من النفايات بواقع (1500) طن متري يومياً بثلاثة قطاعات بالمحلية بإسناد كامل من القوات النظامية ولجان الخدمات بالأحياء .

وثمن الدور الفاعل الذي اضطلعت به القوات النظامية في الحملة والذي يأتي ضمن دورها الوطني بعد أن حملت السلاح لصد الأعداء تساهم اليوم بفاعلية في إعادة إعمار الخرطوم وإصحاح البيئة المناسبة لعودة المواطنين .

لافتاً إلى أن المحلية بالتنسيق مع الولاية قامت بتوفير كافة المعينات التي من شأنها دفع العمل بالشكل المطلوب وصولاً لعاصمة نظيفة وحضارية خالية من النفايات ونواقل الأمراض.