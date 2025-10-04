السودان يشارك في أسبوع التعدين الأفريقي “إندابا للتعدين” بجنوب أفريقيا

انخرط وفد وزارة المعادن السودانية فور وصوله إلى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا في فعاليات أسبوع التعدين الأفريقي المعروف بمؤتمر “إندابا للتعدين”، أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في صناعة التعدين، حيث حظيت مشاركة السودان بترحاب واسع تقديراً لموقعه المتقدم على خارطة التعدين بالقارة.

وأكد رئيس الوفد، الجيولوجي المستشار أحمد هارون التوم المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أن أهداف المؤتمر تتوافق مع خطط وزارة المعادن لتطوير قطاع التعدين في السودان، والمتمثلة في تعزيز التعاون بين الدول والشركات، وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية، واستعراض الفرص الاستثمارية، إلى جانب مناقشة التحديات وإيجاد الحلول المستدامة.

وأشار التوم إلى أن مؤتمر هذا العام يركز على استكشاف وتطوير الموارد المعدنية، وتطبيق تقنيات التعدين الحديثة، وتعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بجانب بحث فرص الاستثمار الواعدة في القطاع.