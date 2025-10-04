سلمى تقف على مجمل الأوضاع بعدد من المناطق بالولاية الشمالية

وقفت عضو مجلس السيادة د. سلمي عبد الجبار المبارك، على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية بالولاية الشمالية، والجهود المبذولة لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالولاية.

حيث تفقدت سيادتها سير العمل في سد مروي، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي بذلها المهندسون السودانيون في استعادة شبكة الكهرباء وتشغيل كهرباء سد مروي، بعد الاستهداف الممنهج لمليشيا آل دقلو الإرهابية لتدمير البنيات التحتية للدولة، والمنشآت الحيوية والاستراتيجية والخدمية في البلاد.

إلى ذلك قامت عضو السيادي، بزيارة إلى عدد من المناطق في إطار زيارتها للولاية الشمالية، والتي شملت مناطق تنقاسي- أوسلي- القرير- الباسا ، حيث وقفت على التحديات والمشاكل التي تواجه المواطنين، وحجم الأضرار التي خلفتها السيول مشيدة بجهود أبناء تلك المناطق في معالجة الآثار التي أحدثتها الأمطار والسيول.

كما وقفت عضو السيادي على التجهيزات الجارية بمركز الفول السوداني والسمسم للصادر بمنطقة القرير، والذي يعد إحدى مشاريع القطاع الخاص.