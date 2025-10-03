إجراء أول عملية قيصرية بالمستشفى التركي بعد تطهير ولاية الخرطوم

شهد المستشفى التركي بولاية الخرطوم إنجازاً طبياً جديداً بإجراء أول عملية قيصرية ناجحة بعد تطهير الولاية من المليشيا المتمردة، وذلك بقيادة الدكتورة نجوى عبد الله والفريق الطبي المصاحب لها.

ويأتي هذا النجاح الطبي بمتابعة وإشراف من وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ممثلة في المدير العام والإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة الطب العلاجي، ضمن جهودها لإعادة الخدمات الصحية للمواطنين واستئناف العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية بالولاية.