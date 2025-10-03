سياسية
إجراء أول عملية قيصرية بالمستشفى التركي بعد تطهير ولاية الخرطوم
شهد المستشفى التركي بولاية الخرطوم إنجازاً طبياً جديداً بإجراء أول عملية قيصرية ناجحة بعد تطهير الولاية من المليشيا المتمردة، وذلك بقيادة الدكتورة نجوى عبد الله والفريق الطبي المصاحب لها.
ويأتي هذا النجاح الطبي بمتابعة وإشراف من وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ممثلة في المدير العام والإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة الطب العلاجي، ضمن جهودها لإعادة الخدمات الصحية للمواطنين واستئناف العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية بالولاية.
ورفع الكادر العامل بالمستشفى شعار “سنعيدها سيرتها الأولى بإذن الله تعالى”، في إشارة إلى عزمهم على إعادة بناء المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
سونا