اجتماع تنسيقي لتعزيز التعاون بين المعمل القومي استاك وصحة الخرطوم

في إطار تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار في مجالات الخدمات المعملية والصحة العامة، قام وفد من معمل الصحة العامة “استاك” برئاسة د. محمد السعيد الكرسني مدير المعمل بزيارة تنسيقية اليوم إلى الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، بمشاركة عدد من المسؤولين.

وشهد اللقاء حضور كل من د. عبد الحكيم حسن نقد مستشار المدير العام، د. محمد التجاني مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأمراض، د. سمؤال حاج عثمان مدير إدارة المعامل وبنوك الدم.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق بين المؤسستين بما يضمن تكامل الأدوار وتخفيف العبء في مجالات الإمداد والإشراف والتغطية المعملية.

أكد د. عبد الحكيم حسن على أهمية الدور الذي تضطلع به المعامل داخل المستشفيات وربطها بالبرامج الصحية والتنفيذية، مشدداً على ضرورة توزيع الأدوار بين المستويين الاتحادي والولائي، مع الالتزام بالخطط المتفق عليها لإعادة الإعمار وفق المعايير العلمية.

من جانبه، جدد د. الكرسني استعداد “استاك” للتعاون الكامل مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم، موضحاً أن المرحلة الحالية ستركز على التغطية المعملية الشاملة، بما يعزز كفاءة الأداء في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التوسع في تغطية مصانع الأغذية.

وفي السياق ذاته، أشار د. سمؤال إلى أن خطة الولاية تشمل إنشاء خمسة معامل دم، اكتمل تنفيذ ثلاثة منها بالفعل، إلى جانب إنشاء معامل صحة عامة في كل محلية كبرى، مؤكداً على أهمية تدريب الكوادر وتوفير حقوق العاملين.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل معمل الصحة القومي، حيث اطلع الوفد على الإمكانيات والتجهيزات المتاحة، في خطوة تؤكد جدية الطرفين في تحقيق التكامل والتطوير المؤسسي.

